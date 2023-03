Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sonneberg (ots)

Am Samstag zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr kam es an der Flutmulde in der Unterlinder Straße in Sonneberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der/die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in die zu diesem Zeitpunkt geschlossene Halbschranke der Flutmulde und entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich nach weiterführenden Ermittlungen um einen rotfarbenen Toyota, dessen rechter Außenspiegel abgerissen ist. Zudem muss er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Die Polizei Sonneberg nahm die Ermittlungen auf. Bisherige Hinweise auf einen Postdienstleister erhärteten sich nicht. An der Schranke entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro und musste durch die Feuerwehr demontiert werden. Die Flutmulden in der Rottmarer Str., Gefeller Str., Unterlinder Straße sowie Heubisch, sind aufgrund des anhaltenden Regens vorübergehend bis Montag geschlossen und somit für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrzeug nimmt die Polizei Sonneberg unter Tel.: 03675/875-0 entgegen.

