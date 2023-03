LPI-SLF: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Sonneberg / Bettelhecken (ots) - Am gestrigen Donnerstag wurde ein in der Zollbrückenstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Stadtzentrum geparkter Pkw Mercedes Benz beschädigt. Vermutlich fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen die vordere linke Stoßstange des Mercedes, beschädigte diese und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich ...

mehr