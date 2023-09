Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener PKW-Fahrer scheitert bei Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Sennestadt-

Ein angetrunkener PKW-Fahrer verursachte am Samstag, 02.09.2023, einen Unfall mit einem Schwerverletzten und flüchtete. Eine Zeugin verfolgte ihn und informierte die Polizei.

Gegen 19:55 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Bad Salzuflen mit seinem Motorrad Suzuki den linken Fahrstreifen der Paderborner Straße in Richtung Brackwede. Neben ihm befand sich auf dem rechten Fahrstreifen ein 19-jähriger Bielefelder mit seinem Motorrad. In Höhe der Kreuzung Verler Straße/ Lämershagener Straße hielten beide Kradfahrer aufgrund der roten Ampel verkehrsbedingt an.

Ein 34-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Mercedes GLE 400 zur gleichen Zeit die Paderborner Straße in Richtung Sennestadt, missachtete an der Kreuzung das Rotlicht und bog mit quietschenden Reifen in die Kreuzung nach links ein, um in die Lähmershagener Straße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden und bei Grün angefahrenen 20-jährigen Kradfahrer. Der 20-Jährige stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer verlor bei dem Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr in den Gegenverkehr, stieß gegen ein Verkehrszeichen und flüchtete.

Während sich einige Unfallzeugen um den Verletzten kümmerten, nahm eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Bielefeld, die sich mit ihrem Fahrzeug auf dem Rechtsabbiegerfahrstreifen der Verler Straße befand, die Verfolgung des Flüchtenden auf. Sie rief die Polizeileitstelle an und gab während der Verfolgung ständig die Fahrtrichtung durch.

Der stark beschädigte Mercedes konnte durch einen Streifenwagen an der Elbeallee erkannt und kontrolliert werden. Aufgrund der Alkoholisierung des 34-jährigen Fahrers entnahm ihm eine Ärztin auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen transportierte das Motorrad ab.

