POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.07.2023

Goslar (ots) - Seesen Am 01.07.2023 wird dem PK Seesen ein Diebstahl eines Mähroboters in Kirchberg, in der Straße "Am Meiereiteich", gemeldet. Der Mähroboter der Marke Husqvarna sei nach Angaben der Geschädigten am 30.06.23, zwischen 11:00 - 19:00 Uhr, entwendet worden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250,- Euro. Die Polizei Seesen bittet, Hinweise oder Beobachtungen unter Tel. 05381/9440 mitzuteilen. Rückfragen ...

