POL-MA: Heidelberg: Rettungswagen beschädigt bei Einsatzfahrt Pkw - Zeugenaufruf

Brühl (ots) - Eine 82-jährige Nissan-Fahrerin fuhr am Dienstag, um 14:15 Uhr, auf der Rohrhofer Straße in Richtung Ketscher Straße in Brühl. Beim Abbiegevorgang in die Ketscher Straße übersah sie die von links kommende 59-jährige VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro im hohen vierstelligen Bereich. Das ...

