Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall in Dorsten-Rhade am Mittwoch gegen 18 Uhr wurden eine 21-jährige Beifahrerin aus Gronau und ihre 2-jährige Tochter schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten die beiden in ein Krankenhaus.

Eine 22-jährige Autofahrerin aus Vreden fuhr auf dem Dillenweg in Richtung Norden. Das Kind saß in einem Kindersitz hinter der Fahrerin. An der Kreuzung zum Schlehenweg kollidierte sie mit einem von rechts kommenden Wagen, der von einer 65-jährigen Dorstenerin gefahren wurde. Aufgrund der Aufprallwucht überschlug sich das Auto der 22-Jährigen.

Die 22-jährige Fahrerin war nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, wurde aber vorsorglich auch ins Krankenhaus gefahren.

Es ist ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell