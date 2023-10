Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Raubstraftat am Bahnhof - zwei junge Männer vorläufig festgenommen ++ Tageswohnungseinbruch - Hinweise ++ mit entgegenkommenden Traktor kollidiert - Anhänger kippt um ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.10.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung in der Kneipe

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 09.10. gegen 22:45 Uhr innerhalb einer Lokalität in der Straße Am Springintgut. Ein 48-jähriger Gast geriet nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund falscher Musikauswahl mit einem 61-jährigen Mitarbeiter in einen Streit. Hierbei kam es im Tresenbereich zu einer wechselseitigen Körperverletzung, sodass beide Männer leicht verletzt wurden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Raubstraftat am Bahnhof - zwei junge Männer vorläufig festgenommen

Zu mindestens einer vollendeten Raubstraftat kam es am frühen Nachmittag des 09.10. im Bereich der Bahnhofstraße. Zwei 19 und 21 Jahre alte Männer bedrängten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Jugendliche und schlugen diese unter anderem. In der Folge entrissen sie den Beiden Wertgegenstände. Kurzzeitig danach kam es zu weiteren versuchten Raubstraftaten durch die beiden Männer unter anderem in der Altenbrückertorstraße. Dort konnten sie durch Polizeibeamte gestellt werden. Bereits vor der ersten Tat am Bahnhof fielen die jungen Männer durch Pöbeleien und vermutlich einem Diebstahl innerhalb eines Zuges auf, sodass sie diesen am Bahnhof Lüneburg verließen. Aufgrund der vorliegenden Taten wurden die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer vorläufig festgenommen. Nach Abschluss erster Ermittlungen und Vernehmungen wurde der 19-Jährige wieder entlassen. Für den 21-Jährigen wurde jedoch, auch aufgrund vergangener Straftaten, durch das Amtsgericht Lüneburg eine Untersuchungshaft angeordnet. Dieser wechselte daraufhin vom Polizeigewahrsam in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen zu den Taten dauern an.

Lüneburg - Einbrüche in Geräteschuppen und Gartenhaus - Hinweise

Zu einem Einbruch kam es zwischen dem 06.10. und dem 09.10. im Deutsch-Evern-Weg auf dem dortigen Friedhof. Unbekannte öffneten gewaltsam einen Geräteschuppen auf dem Gelände. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es in der Lise-Meitner-Straße. Auch hier wurde versucht ein Gartenhaus gewaltsam zu öffnen, sodass Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Baucontainer gewaltsam geöffnet - Zielrichtung Werkzeug

Zu gleich mehreren Aufbrüchen von Baucontainern kam es im Verlauf des vergangenen Wochenendes. Zwischen dem 06.10. und dem 09.10. brachen Unbekannte einen Baucontainer in der Anna-Vogeley-Straße auf. Aus diesem wurden Werkzeuge entwendet. Einen weiteren Baucontainer öffneten Unbekannte ebenfalls im selben Tatzeitraum in der Bahnhofstraße. Auch aus diesem wurden diverse Baumaschinen entwendet. Auch in der Marga-Jess-Straße brachen Unbekannte zwei Baucontainer auf und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 09.10. zwischen 13:45 und 15:15 Uhr entwendeten Unbekannte einen mittels Schloss gesicherten E-Scooter im Bereich der Fahrradständer einer Schule im Oedemer Weg. Einen weiteren E-Scooter entwendeten Unbekannte am 09.10. zwischen 11:30 und 15:20 Uhr im Wilschenbrucher Weg von einem dortigen Fahrradständer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am 09.10. brachen Unbekannte zwischen 12:30 und 21:00 Uhr in ein Wohnhaus im Holunderweg ein. Die Unbekannten gelangten gewaltsam ins Innere und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. In der Folge flüchteten die Einbrecher unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Tageswohnungseinbruch - Hinweise

Am 09.10. zwischen 06:45 und 16:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Stellmacherstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Tür gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Langendorf - "Apfel-Lkw" kommt von Fahrbahn ab und kippt um

Auf die Seite kippte ein mit gut 25 Tonnen Äpfeln beladener Lkw Volvo in den Nachmittagsstunden 09.10.23 auf der Landesstraße 256 - Deichweg. Der Sattelzug war gegen 15:15 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und auf weichem Untergrund umgekippt, so dass die 25 Tonnen Äpfel in den Seitenraum kippten. Der 60 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis in die späten Abendstunden an, so dass die Landesstraße (teilweise) voll gesperrt war.

Uelzen

Suhlendorf, OT. Növenthien - mit entgegenkommenden Traktor kollidiert - Anhänger kippt um

Mit einem Traktor mit Anhängern kollidierte eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW in den Morgenstunden des 09.10.23 in Növenthien. Die junge Frau hatte gegen 10:30 Uhr beim Einbiegen von einem Grundstück nach rechts einen Traktor mit zwei mit Kartoffeln beladenen Anhängern übersehen. Es kam zur Kollision. Einer der Anhänger kippte um, so dass sich die Kartoffeln im Seitenraum verteilten. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 37-Jährigen griffen sich Unbekannte in den Morgenstunden des 09.10.23 in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße. Die Frau hatte den Markt gegen 09:30 Uhr betreten. Beim Verlassen gegen 09:50 Uhr war die Börse weg. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - betrunken unterwegs - mit zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Einen betrunkenen 57-Jährigen stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 09.10.23 in der Johnsburg. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 17:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,0 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

