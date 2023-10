Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bungalow ausgebrannt ++ Bewohner verursacht Brand und kann Gebäude verlassen ++ Feuerwehren im Löscheinsatz ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Schnackenburg

Zu einem Wohngebäudebrand im Alter Postweg in Schnackenburg kam es in den Nachtstunden zum 10.10.23. Nach ersten Ermittlungen hatte der 67 Jahre alte Bewohner aufgrund von psychischen Problemen gegen 00:45 Uhr den Brand in seinem Bungalow selbst verursacht und im Anschluss das Wohngebäude mit gepackter Tasche unverletzt verlassen. Mehrere Feuerwehren waren mit gut 80 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Das Gebäude brannte komplett aus, so dass ein Sachschaden von gut 80.000 Euro entstand. Der 67-Jährige wurde auf eigenen Wunsch noch in der Nacht in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen. Parallel prüft die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg mögliche weitere Maßnahmen. Parallel hat die Polizei die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell