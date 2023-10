Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Handtaschendieb flüchtet und lässt Fahrrad zurück ++ Brennender Abfallcontainer - Hinweise ++ in der Nacht kontrolliert - auf hochwertigen Pedelec unterwegs ++ "räuberischer Diebstahl" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 12.10.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung nach Ladendiebstahl

Am 11.10. kam es gegen kurz vor 18:00 Uhr in einem Supermarkt in der Boecklerstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein 40-Jähriger entwendete mehrere Waren und beabsichtigte den Laden zu verlassen. Durch den Ladendetektiv wurde er daraufhin angesprochen und versuchte in der Folge zu fliehen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, sodass der Ladendetektiv leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes eines räuberischen Diebstahls.

Lüneburg - Handtaschendieb flüchtet und lässt Fahrrad zurück

Zu einem Handtaschendiebstahl kam es am 11.10. gegen 15:00 Uhr in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bisher unbekannte männliche Person eine Handtasche einer 85-jährigen Seniorin im Bereich des St.-Stephanusplatzes. Der Verursacher flüchtete mit einem Fahrrad, wurde jedoch durch Zeugen verfolgt. Daraufhin ließ dieser sein Fahrrad und ein Teil des Diebesgutes zurück und flüchtete zu Fuß. Zeugen konnten den Unbekannten kurzzeitig festhalten, er konnte jedoch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Das Fahrrad wurde sichergestellt und ein Teil des Diebesgutes konnte bereits an die Seniorin ausgehändigt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 185cm - schlank - circa 55 Jahre - dunkelgraue Jeans/dunkle Jacke - schwarze Schuhe mit blauen Streifen an der Ferse

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter Dieb erwischt

Am 11.10. gegen 10:00 Uhr wurde ein bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretener 23-Jähriger im Bereich der Bahnhofstraße durch Polizeibeamte angetroffen. Der junge Mann führte einen E-Scooter mit sich und konnte gegenüber den Beamten keine plausible Erklärung für dessen Herkunft abgeben. In der Folge wurde der E-Scooter sichergestellt, da der Verdacht eines Diebstahls im Raume stand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Brennender Abfallcontainer - Hinweise

Am späten Abend des 11.10. kam es in der Alfred-Delp-Straße zu einem Brand eines Abfallcontainers mit Plastikmüll. Gegen 21:45 Uhr bemerkten Zeugen den Brand und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde das Feuer gelöscht, sodass ein weiteres Ausbreiten verhindert wurde. Ein größerer Schaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 11.10. gegen 19:00 Uhr im Bereich des Oedemer Weges. Eine 37-jährige Radfahrerin befuhr den Oedemer Weg in Richtung Innenstadt auf einem Fahrradstreifen. Dort beabsichtigte sie andere Radfahrer zu überholen und hielt hierfür den linken Arm heraus. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Pkw überholte in diesem Augenblick die in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin und touchierte diese am Arm. Sie kam aus diesem Grund zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer flüchtete nach der Kollision. Es entstand Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Pkw, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker, OT. Tießau - Nachbarschaftsstreitigkeiten - mit CS-Spray besprüht

Zu einem verbalten Streit kam es in den Abendstunden des 11.10.23 auf einem Campingplatz in Tießau. Zwei 66 und 61 Jahre alte Männer waren gegen 20:00 Uhr in Streit geraten. Dabei sprühte der 66-Jährige dem 61-Jährigen auch CS-Spray ins Gesicht, so dass dieser Schmerzen erlitt. Zuvor war der 61-Jährige auf das Grundstück des Kontrahenten gekommen und hatte diesen bedroht. Die Polizei ermittelt gegen beide Personen u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung bzw. Bedrohung.

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert den Verkehr

Den Fahrzeugverkehr kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 11.10.23 in Dannenberg und Gusborn. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Verstöße.

Uelzen

Uelzen - in der Nacht kontrolliert - auf hochwertigen Pedelec unterwegs

Einen bereits polizeilich mehrfach in Erscheinung getretenen Uelzener kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zum 12.10.23 im Uelzener Stadtgebiet. Dabei war der 42-Jährige mit einem hochwertigem Pedelec der Marke Kalkhoff (Wert: > 3.500 Euro) unterwegs. Der 42-Jährige versuchte noch zu flüchten, konnte jedoch nach Verfolgung gestellt werden. Für das Pedelec konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen. Es wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - "räuberischer Diebstahl" beim Einkaufsmarkt - Mitarbeiter mit Schraubendreher bedroht

Wegen räuberischen Diebstahl ermittelt die Polizei gegen einen 61-Jährigen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Der Mann hatte in den Nachmittagsstunden des 11.10.23 versucht zwei Kanister Öl durch Verstecken in seiner Jacke aus dem Markt zu schmuggeln, wurde jedoch im Kassenbereich ertappt. Als er gegen 16:00 Uhr durch einen Mitarbeiter festgehalten wurde, drohte der 61-Jährige mit einem erhobenen Schraubendreher. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen - beim Rangieren Frau mit Einkaufswagen übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 47 Jahre alte Frau in den Mittagsstunden des 11.10.23 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Birkenallee. Ein 81 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Meriva hatte die Frau mit ihrem Einkaufswagen gegen 12:15 Uhr beim rückwärts Rangieren übersehen. Der Opel kollidierte mit dem Einkaufswagen der Frau und drückte diese gegen ihren eigenen Pkw. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

Rosche - Lkw schert aus - in den Seitenraum ausgewichen

In den linken Seitenraum musste ein 49 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mitsubishi in den Morgenstunden des 11.10.23 auf der Bundesstraße 493 ausweichen. Der Mann aus der Region hatte gegen 10:30 Uhr zwischen Stütensen und Polau gerade einen Lkw Daimler überholen wollen, als dieser plötzlich ausscherte. Der Mitsubishi-Fahrer wich nach links aus und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der LKW aus der Region Hannover (Kfz-Kennzeichen ist bekannt) fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Suhlendorf, OT. Wellendorf - Reifen zerstochen

Den reifen eines in Wellendorf abgestellten Pkw Hyundai zerstachen Unbekannte in der Nacht zum 11.10.23. Es entstand ein Sachschaden von gut 70 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 11.10.23 im Spottweg. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs. Die Tagesschnellste, eine 20 Jahre alte Fahrerin eines BMW Mini war mit 90 bei erlaubten 70 km/h unterwegs.

