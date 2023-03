Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Dieb - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 31.10.2022 den Rucksack des Geschädigten während einer Fahrt mit der Straßenbahnlinie 61 entwendet zu haben. Der Tatverdächtige wurde zur Tatzeit gegen 22:10 Uhr von der Videoüberwachung der Straßenbahn aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Täters geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/101051 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

