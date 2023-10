Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baustellenfahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (11.10.2023) ein Auto an der Rosenbergstraße aufgebrochen. Die Täter hebelten zwischen 08:45 Uhr und 13:15 Uhr das Fenster des Baufahrzeugs auf. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Tasche, in der sich eine Geldbörse mit 20 Euro Bargeld und ein Führerschein befanden. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +49711 89903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

