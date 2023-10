Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter versucht Verkäuferin zu erpressen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (11.10.2023) in einem Bekleidungsgeschäft an der Stiftstraße versucht, eine 22 Jahre alte Verkäuferin zu erpressen. Der Unbekannte betrat gegen 17.20 Uhr das Geschäft und hielt sich zunächst einige Zeit im Verkaufsraum auf. Anschließend ging er ins zweite Obergeschoss und sprach dort eine Verkäuferin an. Er zeigte ihr sein Handy, auf dessen Display eine Drohung und die Aufforderung, Geld zu übergeben, standen. Da die 22-Jährige die Kasse nicht öffnen konnte, ging der Tatverdächtige selbst hinter den Tresen und öffnete mehrere Schubladen. Anschließend flüchtete er mit einer Daunenjacke im Wert von rund 100 Euro. Der Flüchtige ist etwa 165 Zentimeter groß und hat schwarze Haare. Er trug eine schwarze Daunenjacke, eine dunkle verwaschene Jeanshose mit Löchern am rechten Bein sowie weiße Schuhe der Marke Nike. Während der Tat war sein Gesicht teilweise mit einem Halstuch bedeckt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell