POL-S: Mit Taxi gegen Betonteiler gefahren - Zeugen gesucht

Ein 46 Jahre alter Taxifahrer ist am Mittwochabend (11.10.2023) in der Hauptstätter Straße mit seinem Mercedes gegen einen Betonteiler gefahren und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der 46-Jährige fuhr mit seinem Taxi gegen 20.35 Uhr in der Hauptstätter Straße Richtung Charlottenplatz. Auf Höhe des Leonhardsplatzes stand ein roter Kleinwagen auf der einspurigen Straße. Nachdem der Taxifahrer gehupt hatte, fuhr der rote Kleinwagen zunächst weiter, soll aber dann mehrfach bis zum Stillstand abgebremst haben. Anschließend fuhr der 46-Jährige neben den Kleinwagen und prallte dann gegen den Betonteiler. Der Fahrer des roten Kleinwagens flüchtete in unbekannte Richtung. Ob der 46-Jährige den Kleinwagen abdrängen wollte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Am Taxi entstand ein Totalschaden von rund 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

