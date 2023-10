Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-Jähriger handelt mutmaßlich mit Rauschgift - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (10.10.2023) einen 15 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einem 19-Jährigen Rauschgift verkauft zu haben. Die Beamten beobachteten gegen 19.15 Uhr in der Klett-Passage, wie der 15 Jahre alte Tatverdächtige das Rauschgift an den 19-Jährigen übergab und dafür Geld erhielt. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Polizisten beim 15-Jährigen einen 20 Euroschein sowie weitere knapp 200 Euro mutmaßliches Dealergeld und beim mutmaßlichen Abnehmer einen Brocken Haschisch. Im Zimmer des 15-Jährigen fanden die Beamten noch eine Kleinstmenge Haschisch sowie acht Mobiltelefone. Die Ermittlungen zur Herkunft der Mobiltelefone dauern an. Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer sozialen Einrichtung übergeben, der 19-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

