Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Handyraub - 16-jährigen Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (09.10.2023) einen 16 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, an der Schillerstraße einem zehnjährigen Jungen das Handy geraubt zu haben. Der Tatverdächtige soll den Jungen gegen 12.30 Uhr angesprochen und ihm das Handy aus der Hand gerissen haben. Anschließend flüchtete der Jugendliche mit einem E-Scooter. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Tatverdächtigen und nahmen ihn gegen 13.30 Uhr am Hoppenlaufriedhof fest, das mutmaßlich geraubte Handy hatte er noch bei sich. Ermittlungen ergaben, dass der E-Scooter, auf dem der 16-Jährige flüchtete, am Sonntag (08.10.2023) im Bereich des Oberen Schlossgartens gestohlen worden war. Der Tatverdächtige, dessen Staatsangehörigkeit noch nicht geklärt ist, wurde im Laufe des Dienstags (10.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell