Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Anzeige mit glücklichem Ausgang

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 10.05.2023 gegen 12:20 Uhr erschien die 77-jährige Geschädigte auf der Kriminalwache des Polizeipräsidiums. Sichtlich aufgelöst schilderte sie dem eingesetzten Beamten, dass ihr am Vortag das Portemonnaie gestohlen wurde. In diesem habe sich neben Ausweis- und Führerscheindokumenten auch ihre EC-Karte und über 200 Euro Bargeld befunden.

Die Geschädigte gab an, dass sie sich gestern gegen 13 Uhr mit dem Taxi in die Weißergasse habe bringen lassen. Als sie dort eine Schule betreten wollte, hätten ihr mehrere Personen beim Treppensteigen mit ihrem Rollator geholfen. Im Anschluss habe sie das Fehlen ihres Portemonnaies bemerkt.

Nach erfolgter Anzeigenaufnahme begleitete der Polizeibeamte die 77-Jährige nach draußen vor die Wache, als just in diesem Moment ein Taxifahrer am Polizeipräsidium hielt. Dieser sprach die Geschädigte an, da er sie von der gestrigen Fahrt wiedererkannte. Er gab an, dass er abends nach Schichtende das Portemonnaie der Geschädigten auf dem Rücksitz entdeckt hatte. Die 77-Jährige hatte es aus Versehen dort liegen lassen. Es wurde der überglücklichen Dame mit vollständigem Inhalt übergeben. Auf den Finderlohn verzichtete der ehrliche Taxifahrer indes.

