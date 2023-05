POL-PPKO: Rentnerin rutscht vom Bremspedal ab

Koblenz (ots) - Am Donnerstagabend, den 04.05.2023 kam es im Zeitraum zwischen 22:00 und 23:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Weißer Gasse im Wohnquartier Weißer Höfe in Koblenz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach 4-5 männlichen, dunkel gekleideten Personen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Wer hat im Bereich der Weißer Höfe ...

mehr