Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung Reizgas versprüht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Dienstagmittag (10.10.2023) zwischen zwei 20 und 41 Jahre alten Männern in einer Stadtbahn der Linie U6 hat einer der Beteiligten Reizgas versprüht. Die beiden Männer gerieten gegen 12.00 Uhr aus unbekannten Gründen in der Stadtbahn zunächst in verbale Streitigkeiten. Nachdem einer der beiden Reizgas versprüht hatte, hielt der Stadtbahnfahrer an der Haltestelle Weinsteige an. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 41-Jährigen noch am Bahnsteig vorläufig fest. Der 20-Jährige betätigte den Notöffner der Tür und flüchtete zunächst. Auch ihn nahmen die Polizisten kurz darauf am Santiago-De-Chile-Platz vorläufig fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt. Die Beamten setzten beide Beteiligte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell