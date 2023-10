Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angebliche Handwerker bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Montagvormittag (09.10.2023) an der Löchgauer Straße eine Seniorin bestohlen. Einer der Männer klingelte zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr an der Wohnungstür der Geschädigten und gab sich als Wasserinstallateur aus. Die gutgläubige Frau ließ ihn in die Wohnung und der Täter ging mit ihr in die Küche, um sie abzulenken. Dies nutzte der mutmaßliche Komplize aus und begab sich unbemerkt in die Wohnung. Nachdem der zweite Täter Bargeld und eine Uhr im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro gefunden hatte, verließen beide die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Seniorin beschrieb den angeblichen Installateur als etwa 25 bis 35 Jahre alt mit dunklem Vollbart. Er war zirka 170 bis 180 Zentimeter groß und trug ein langes kariertes Hemd mit Holzfälleroptik, eine schwarze ärmelloste Weste, eine dunkle Arbeitshose, schwarze Lederhandschuhe und eine schwarze Baseballmütze. Sein Komplize trug ebenfalls eine Baseballmütze. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Präventionstipps:

- Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch wenn diese eine angebliche Vertretung sein soll. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort. Sehen Sie sich Besucher durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an. Machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Lassen Sie Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung nur herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke. - Fragen Sie notfalls beim Vermieter oder der Hausleitung nach, ob die Firma bekannt ist und ein entsprechender Auftrag vorliegt. - Lassen Sie sich gegebenenfalls einen Firmenausweis zeigen. - Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie bis dahin eine Vertrauensperson oder jemand aus der Nachbarschaft hinzu. - Gehen Sie sicher, dass die Wohnungstüre geschlossen ist, damit keine weiteren Personen in Ihre Wohnung kommen. - Lassen Sie sich weder ablenken noch die Personen alleine in Ihren Wohnräumen arbeiten. - Schließen Sie grundsätzlich Bargeld und Wertsachen immer weg. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer. - Zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Wahrnehmungen oder Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei umgehend unter der Notrufnummer 110 zu verständigen

Weitere Präventionstipps finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell