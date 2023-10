Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 61 Jahre alter Autofahrer sowie fünf Fahrgäste einer Stadtbahn haben sich bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (09.10.2023) in der Haldenrainstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 61-Jährige fuhr gegen 16.15 Uhr mit einem Porsche von der Prevorster Straße über die Gleise der Stadtbahn in die Haldenrainstraße. Dabei missachtete er den ersten Ermittlungen zufolge das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammen, die in Richtung Mönchfeld unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den Porschefahrer sowie eine Frau, die sich in der Stadtbahn befand, vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 300.000 Euro. Zeugen, insbesondere verletzte Fahrgäste, die bereits weg waren, als die Polizei kam, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

