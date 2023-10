Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdacht eines illegalen Fahrzeugrennens - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem mutmaßlichen Fahrzeugrennen in der Nacht zum Samstag (07.10.2023) im Bereich der Cannstatter Straße. Eine 19-Jährige Mercedesfahrerin war gegen 02.30 Uhr in der Cannstatter Straße aus Richtung Stadtmitte kommend unterwegs. Im Schwanenplatztunnel soll sie sich rechts neben einem schwarzen Doge Challenger mit Stuttgarter Kennzeichen platziert haben und ein Signal zum Start mit ihrer Hand gegeben haben, woraufhin beide Fahrzeuge stark beschleunigt haben sollen. Die 19-jährige Tatverdächtige bog in Richtung Esslingen ab und flüchtete. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Dodge Challenger fuhr geradeaus in Richtung Wilhelmsplatz, eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

