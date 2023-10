Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Auseinandersetzung - Zwei Männer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (08.10.2023) in der Bahnhofstraße vor einer Gaststätte zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren schwer verletzt. Acht bis neun unbekannte Männer gerieten gegen 01.30 Uhr in Streit mit den beiden Männern, in dessen Folge es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die unbekannten Täter verletzten die 22 und 26 Jahre alten Männer mit scharfer Gewalt schwer und flüchteten anschließend in Richtung Wilhelmsplatz. Einer der Täter war zirka 170 Zentimeter groß, 30 bis 35 Jahre alt und trug einen auffällig bunten Pullover und hatte eine kräftige Statur. Ein Weiterer hatte schwarze Haare mit kurz rasierten Seiten, war zirka 23 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell