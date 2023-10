Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ungebremst gegen Metallabsperrung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Samstagnachmittag (06.10.2023) an der Kreuzung Wasenstraße/Inselstraße. Ein 34-jähriger Zeuge meldete gegen 16.15 Uhr einen schwarzen Audi einer Mietwagenfirma, der aus Richtung Karl-Benz-Platz die Inselstraße nach Wangen befuhr und von dort nach links in die Wasenstraße abbog. Im Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen eine Metallabsperrung am Straßenrand. Polizeibeamte stellen das Unfallfahrzeug kurze Zeit später ohne Fahrer in der Ludwig-Blum-Straße fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

