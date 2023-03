LPI-J: Mit Messer Überholvorgang "geklärt"

Weimar (ots) - In Süßenborn kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand an einem Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt im Bereich des Motorraums ursächlich, dass es zu dem Brand kam. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten die Fahrzeuginsassen das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. An dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

mehr