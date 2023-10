Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (08.10.2023) Fahrzeuge in der Bebelstraße, der Herderstraße, der Botnanger Straße, der Wielandstraße und der Gaußstraße beschädigt. Die Täter knickten zwischen 23.00 Uhr und 07.30 Uhr an insgesamt 30 Fahrzeugen die Außenspiegel auf der Beifahrerseite um. An sieben Autos entstand dabei ein Sachschaden, die restlichen Außenspiegel waren augenscheinlich ohne Beschädigungen. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

