Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 62-jähriger Autofahrer hat sich am frühen Montagmorgen (09.10.2023) bei einem Verkehrsunfall auf dem Gebhard-Müller-Platz leichte Verletzungen zugezogen. Der 62-jährige fuhr gegen 05.20 Uhr mit seinem Audi in der Willy-Brandt-Straße Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Ein 42-jähriger Ford-Fahrer, der ihm entgegenkam, bog zeitgleich von der Konrad-Adenauer-Straße nach links in die Schillerstraße ab. Hierbei missachtete er mutmaßlich das Rotlicht und stieß mit dem Audi zusammen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Rettungskräfte kümmerten sich um den 62-Jährigen und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

