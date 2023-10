POL-S: Nacht der Bewerber bei der Stuttgarter Polizei

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer hat in der Nacht zum Samstag (07.10.2023) einen Unfall verursacht und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallverursacher war gegen 00.30 Uhr in einem schwarzen Auto mit Stuttgarter Kennzeichen im Achardweg unterwegs und bog nach rechts in die Waldäckerstraße ab. Dort streifte er auf Höhe der Hausnummer 28 ...

