POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Telekommunikationsgeschäft

Heupelzen (ots) - Am Samstag, den 29.07.2023, gegen 07:20 Uhr wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen darüber informiert, dass in der Gemarkung Heupelzen im Bereich der Einmündung "Am Waldrand" / "Hauptstraße" ein Verkehrsschild am Boden liege. Vor Ort konnte die Meldung bestätigt vorgefunden werden. Am rechten Straßenrand der Straße "Am Waldrand", in Fahrrichtung Hauptstraße lag unmittelbar im Einmündungsbereich ...

mehr