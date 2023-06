BPOLD-B: Kabeldieb auf frischer Tat festgenommen

Berlin - Neukölln (ots) - Montagabend biss ein Hund innerhalb einer S-Bahn der Linie S42 einen 59-Jährigen in den Arm. Die Halterin des Hundes flüchtete am S-Bahnhof Sonnenallee unerkannt mit ihrem Tier aus dem Zug. Gegen 17:30 Uhr nutzte der 59-Jährige die S-Bahn vom S-Bahnhof Neukölln in Richtung Treptower Park und befand sich dabei mit einer weiteren Reisenden innerhalb einer Vierersitzgruppe. Ihm gegenüber saß ...

