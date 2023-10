Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Altkleidercontainer angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Sonntagmorgen (08.10.2023) einen Altkleidercontainer an der Bebelstraße angezündet. Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 06.00 Uhr und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Container und griffen auf einen weiteren Altkleidercontainer über. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen silbernen BMW, der zur Tatzeit in Richtung Senefelder Straße abbog. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

