Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Exhibitionist hat am Sonntagmorgen (08.10.2023) an der Haltestelle Pfostenwäldle eine 18-Jährige belästigt. Die Frau saß gegen 06.00 Uhr an der Haltestelle, als sie einen Mann bemerkte, der onanierte und sie dabei anschaute. Als die Frau ihn darauf ansprach, flüchtete er in Richtung Triebweg. Er war zirka 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare die zu einem Zopf gebunden waren, einen dunklen Teint sowie einen schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt sowie einer hellen Hose. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell