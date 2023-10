Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagabend (08.10.2023) im Bereich des Veielbrunnenwegs eine 18 Jahre alte Heranwachsende sexuell bedrängt. Die junge Frau ging gegen 22.30 Uhr durch die Unterführung vom Wasengelände in den Veielbrunnenweg. Dabei haben sie die beiden Unbekannten in die Mitte genommen und ein Stück gegen ihren Willen mitgezogen. Einer der Männer fasste ihr dabei an die Brust. Kurz darauf wurde eine Gruppe junger Frauen auf die Situation aufmerksam und ging dazwischen. Die 18-Jährige fuhr anschließend zum Hauptbahnhof und erstattete Anzeige bei der Bundespolizei. Sie beschrieb einen der Täter als etwa 180 Zentimeter groß mit dunklen, nach hinten gegelten Haaren. Er hatte einen Vollbart, eine muskulöse Figur und war schwarz gekleidet. Sein mutmaßlicher Komplize war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, hatte dunkle lockige Haare und einen leichten Bartwuchs. Er war schlank und ebenfalls dunkel gekleidet. Zeugen, insbesondere die Gruppe junger Frauen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

