POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (07.10.2023) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Schuhe aus einem Warengeschäft an der Königsstraße gestohlen zu haben. Der 35-Jährige betrat den Laden erstmalig gegen 12.30 Uhr, soll die Warensicherung von einem Paar Schuhe entfernt und anschließend den Laden kurz darauf ohne Stehlgut verlassen haben. Als er gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, soll er die Schuhe im Wert von zirka 60 Euro an sich genommen und den Laden damit verlassen haben, ohne sie zu bezahlen. Ein 46-jähriger Ladendetektiv sprach den 35-Jährigen nach Verlassen des Ladens an und übergab ihn alarmierten Polizeibeamten. Der 35 Jahre alte Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit, der sich außerdem mutmaßlich illegal in Deutschland aufhielt, wurde am Sonntag (08.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

