Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Elektroroller ohne Versicherungsschutz; Walsrode: Ast ausgewichen - 66-Jähriger fährt gegen Baum; Soltau: Unter Drogeneinfluss am Steuer; etc.

Heidekreis (ots)

04.01. / Elektroroller ohne Versicherungsschutz Soltau: Am 04.01. gegen 11.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 22-jährige Soltauerin, die in der Winsener Straße, die mit ihrem E-Scooter unterwegs war. Für den Roller hatte die junge Frau keinen Versicherungsschutz. Um kurz vor 12 Uhr hielten die Beamten ebenfalls in der Winsener Straße einen 19-jährigen Soltauer an. Der junge Mann war ebenfalls mit einem nicht versicherten Elektroroller unterwegs. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

04.01. / Ast ausgewichen - 66-Jähriger fährt gegen Baum Walsrode: Kurz vor 8 Uhr kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 146 im Bereich Krelingen. Ein 66-jähriger Düshorner versuchte mit seinem Kia einem auf der Straße liegenden Ast auszuweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und kam zum Stillstand. Der Mann musste leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

04.01. / Unter Drogeneinfluss am Steuer

Soltau: Gegen 13.30 Uhr am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte in Soltau in der Birkenstraße einen 33-jährigen Mann, der mit seinem VW Golf unterwegs war. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, was ein freiwilliger Urintest auch bestätigte. Schließlich räumte der Mann den Beamten gegenüber seinen Drogenkonsum ein. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 33-Jährigen wurde zudem ein Verfahren eingeleitet.

04.01. / Weiterfahrt auf Roller untersagt - Kein Versicherungsschutz Bad Fallingbostel: Am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen Mann aus Bad Fallingbostel im Hartemer Weg. Der Mann war mit seinem nicht versicherten Elektroroller unterwegs. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde ihm von den Beamten untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell