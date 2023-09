Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Gronau - Spiegel abgefahren

Hildesheim (ots)

Gronau (oss). Ein 22-jähriger Mitarbeiter eines Gronauer Unternehmens hatte seinen Dienstwagen VW Golf am Donnerstag zwischen 12:00-14:00 Uhr in der Gronauer Bahnhofstraße an Fahrbahnrand abgestellt.

In dieser Zeit wurde der linke Außenspiegel durch einen unbekannten Verursacher abgefahren. Dieser entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden beträgt ca. 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gronau unter 05182-923370 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell