POL-HI: Autofahrer/-in nimmt Radfahrerin die Vorfahrt und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - ALFELD - (jpm) Auf Grund einer technischen Störung ist das Polizeikommissariat Alfeld derzeit nicht über die Amtsleitung erreichbar. An der Behebung der Störung wird gearbeitet. Sobald die Leitung wieder funktioniert, wird nachberichtet. In dringenden Fällen ist der Notruf 110 zu wählen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Presse- und ...

mehr