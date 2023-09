Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mutmaßlicher Trickdieb verschafft sich Zugang in Häuser von Senioren in Himmelsthür

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Unbekannter verschaffte sich am Mittwochvormittag (13.09.2023) unter einem Vorwand Zutritt in die Häuser von zwei älteren Menschen aus der Schulstraße. Gestohlen hat der Mann aber offenbar nichts.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der Fremde gegen 10:30 Uhr bei einer älteren Frau und gab vor, Gegenstände für einen Flohmarkt zu sammeln. Er betrat unaufgefordert das Haus und redete auf die Bewohnerin ein, bis diese ihn aufforderte zu gehen. Das tat der Unbekannte auch.

Wie sich herausstellte, steuerte er anschließend jedoch ein Haus in unmittelbarer Nachbarschaft an, klingelte bei dem älteren Bewohner und fragte diesen, ob er etwas zu verkaufen hätte. Auch in dem Fall betrat der Fremde das Haus ungefragt. Der Senior zeigte dem Eindringling anschließend ein paar Gegenstände. Dieser signalisierte Kaufinteresse und forderte den Bewohner auf, Verpackungsmaterial zu holen. Diesen Zeitraum nutzte der Mann, um ein Zimmer zu durchsuchen. Als er von dem Senior dabei ertappt wurde, verschwand er. Mitgenommen hat er nach vorliegenden Informationen nichts.

Zur Beschreibung des Mannes liegen folgende Informationen vor:

- scheinbares Alter Ende 30

- ca. 175 cm groß

- kurze blonde Haare

- bekleidet mit Jeans und einem Hemd

- Schuhe mit weißer Sohle

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 05121/939-115 mit der Wache in der Schützenwiese in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell