Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230914-1: Polizisten stoppten E-Scooterfahrerin - Blutprobe

Bergheim (ots)

Beamte stellten Drogen sicher

Polizisten haben am Mittwochabend (13. September) in Bergheim eine E-Scooterfahrerin (37) kontrolliert, Betäubungsmittel sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Die Beschuldigte muss sich nun in Verfahren verantworten.

Gegen 21 Uhr hielten Polizisten die 37-Jährige auf ihrem E-Scooter auf der Leipziger Straße für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Dabei führten sie einen Drogenvortest durch, der ein positives Ergebnis auf Amphetamin anzeigte. Zudem fanden die Beamten in einer Tasche der Frau ein Tütchen mit Drogen. Die Beamten untersagten der Beschuldigten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 13 und des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

E-Scooter sind Elektrokleinstfahrzeuge, bei deren Nutzung die gleichen Regeln bezüglich des Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums gelten, wie bei anderen Kraftfahrzeugen, beispielsweise dem Auto. Das Führen von E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen führt daher in der Regel zu entsprechenden Ermittlungsverfahren. (sc)

