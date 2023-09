Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230913-2: Senior bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Kollision im Kreisverkehr

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (12. September) in Bergheim hat sich der Fahrer (82) eines Motorrollers leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten sicherten Unfallspuren und fertigten eine Anzeige.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 82-Jährige mit seinem Roller gegen 9.40 Uhr auf der Florianstraße in Fahrtrichtung Heppendorf unterwegs gewesen sein. Im Kreisverkehr zur Wiedenaustraße und der Straße "Am Kapellenkreuz" sei es zur Kollision mit dem Auto einer 60-Jährigen gekommen, die von Bergheim in Richtung Kerpen-Sindorf gefahren sein soll. Die Frau und ihre Beifahrerin versorgten den Gestürzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Polizisten nahmen das Kleinkraftrad des Mannes zur Eigentumssicherung in Verwahrung. Die Beamten des Verkehrskommissariats ermitteln nun die genaue Unfallursache. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell