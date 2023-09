POL-REK: 230913-3: Polizisten stellen Drogen bei Durchsuchungen sicher

Bergheim (ots) - Kollision im Kreisverkehr Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (12. September) in Bergheim hat sich der Fahrer (82) eines Motorrollers leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten sicherten Unfallspuren und fertigten eine Anzeige. Laut ersten Erkenntnissen soll der 82-Jährige mit seinem Roller gegen 9.40 Uhr auf der Florianstraße in Fahrtrichtung Heppendorf ...

mehr