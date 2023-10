Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Dieb entlarvt und festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (09.10.2023) bei einer Verkehrskontrolle in der Böblinger Straße einen 40 Jahre alten Autofahrer festgenommen und in seinem Auto unter anderem zwei mutmaßlich gestohlene Pedelecs sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug entdeckt. Die Beamten kontrollierten den 40-Jährigen, der mit einem Ford Galaxy mit serbischem Kennzeichen unterwegs war, gegen 02.30 Uhr. Dabei wies er sich mit Dokumenten aus, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gefälscht sind. Die Beamten fanden dann in seinem Auto auch Behälter und Vorrichtungen, die zum Kraftstoffdiebstahl benutzt werden können. Ersten Ermittlungen zufolge wurden beide Pedelecs über das vergangene Wochenende (07.10. bis 08.10.2023) in Stuttgart - Bad Cannstatt entwendet, eines in der König-Karl-Straße und eines in der Kienbachstraße. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass sich der Tatverdächtige illegal in Deutschland aufhält. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit fest, der im Laufe des Dienstags (10.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

