POL-S: Rollerfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots) - Bei einer Auseinandersetzung am Dienstagmittag (10.10.2023) zwischen zwei 20 und 41 Jahre alten Männern in einer Stadtbahn der Linie U6 hat einer der Beteiligten Reizgas versprüht. Die beiden Männer gerieten gegen 12.00 Uhr aus unbekannten Gründen in der Stadtbahn zunächst in verbale Streitigkeiten. Nachdem einer der beiden Reizgas versprüht hatte, hielt der Stadtbahnfahrer an der ...

mehr