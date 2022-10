POL-MFR: (1324) Tobende Passagiere von Flug ausgeschlossen

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag (27.10.2022) auf Freitag (28.10.2022) stieg ein Mann in einen Imbiss im Nürnberger Innenstadtbereich ein. Die Polizei konnte den 29-Jährigen auf frischer Tat festnehmen. Gegen 03:00 Uhr morgens beobachteten Zivilkräfte der Polizei einen Mann, der sich über ein Fenster Zutritt zu einem Imbiss in der Gostenhofer Hauptstraße verschaffte. Nachdem er das Bistro kurze Zeit ...

