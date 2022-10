Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1322) Zeugenaufruf nach Unfall zwischen LKW und Kleintransporter

Am Freitagvormittag (21.10.2022) kam es auf der Südwesttangente in Fahrtrichtung Nürnberg-Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW-Fahrer und einem Fahrer eines Kleintransporters. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 10:30 Uhr befuhren beide Fahrzeuge die Ausfahrt Hafen. Am Ende der Ausfahrt folgten die Fahrer den rechten Fahrstreifen in Richtung Hafen Nürnberg, wobei hier aufgrund einer Baustelle ein Fahrstreifen endete und das Reißverschlussverfahren geboten war. Hierbei kam es beim Spurwechsel zum Zusammenstoß von LKW und Kleintransporter. Im weiteren Verlauf gerieten die beiden Verkehrsteilnehmer in Streit. Es soll zu Handgreiflichkeiten und Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen gekommen sein.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

