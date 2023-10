Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 87 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag (11.10.2023) auf seiner Fahrt in der Greutterstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der 87-Jährige fuhr kurz nach 14.30 Uhr mit seinem BMW in der Greutterstraße Richtung Grefstraße. Auf seiner Fahrt geriet er aus unbekannten Gründen nach links und stieß dort gegen einen geparkten Peugeot, einen BMW und einen Mercedes. Der BMW wurde durch den Aufprall noch auf einen VW geschoben. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten 87-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

