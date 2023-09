Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lüftungsgitter abmontiert + Trickdieb erbeutet Geld + Hitlergruß gezeigt

Staatsschutz ermittelt + Haustür beschädigt + Unfälle

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Lüftungsgitter abmontiert

In der Simmersbacher Straße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag (12.09.2023) und Donnerstag (14.09.2023), 17:00 Uhr, das Lüftungsgitter eines schwarzen VW Polo abmontiert und gestohlen. Dabei beschädigten sie zudem die Frontlippe des VWs. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg - Straßenschild umgefahren

Zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr fuhr in der Nacht zu Donnerstag (14.09.2023) ein Unbekannter gegen ein Metallschild in der Kasseler Straße und riss dieses aus der Bodenverankerung. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unfallfahrer aus der Grundstückseinfahrt des Mc Donalds herausfuhr, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Schild kollidierte. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Ohne sich um diesen zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, welches an der vorderen linken Seite beschädigt sein müsste, geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg- beim Überholen gestreift

Montagfrüh (11.09.2023) kam es offenbar auf der L 3362 zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 58-Jähriger und eine 62-Jährige fuhren in dieser Reihenfolge von Nanzenbach in Richtung Dillenburg. Die 62-Jährige setze mit ihrem weißen Opel zum Überholen des vor ihr fahrenden Mercedes an. Offenbar aufgrund Gegenverkehrs scherte die Opel-Fahrerin vor dem Benz ein und touchierte hierbei die linke vordere Fahrzeugseite des grauen C 220d. Der Schaden am Benz, des aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammenden Fahrers, beläuft sich auf 3.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Zusammenstoß auf der L 3362 gegen 05:35 Uhr am Montag beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar- Trickdieb erbeutet Geld

Ein 57-Jähriger ist am Donnerstag (14.09.2023) von einem Trickdieb beim Geldwechseln bestohlen worden. Der Braunfelser saß gegen 12:30 Uhr in einem Bistro am Domplatz, als ihn ein Unbekannter ansprach und ihn bat, eine Münze zum Parken zu wechseln. Während der 57-Jährige in seiner Geldbörse nachschaute, griff der Unbekannte offenbar unbemerkt in die Geldbörse des Mannes und stahl 775 Euro Bargeld. Als er das Fehlen des Bargelds bemerkte, war der Unbekannte bereits verschwunden. Der Dieb war etwa 40 Jahre alt, 175 cm groß, hatte eine normale Figur und schwarze lockige Haare. Er sprach relativ gut Deutsch, hatte eine gepflegte Erscheinung und war mit einem weißen Poloshirt bekleidet. Laut Zeugenaussagen soll er vermutlich Nordafrikaner gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Hitlergruß gezeigt / Staatsschutz ermittelt

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei. Gestern Morgen (14.09.2023), gegen 09:45 Uhr, war eine Polizeistreife zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs. Ein 61-jähriger, offenbar alkoholisierter Mann, salutierte vor den Beamten. Im Anschluss erhob er seinen rechten Arm zum Hitlergruß und sagte das Wort "Heil". Ein Atemalkoholtest bei dem derzeit in Herborn wohnhaften Ukrainer brachte es auf 1,9 Promille. Er musste mit zur Wetzlarer Wache, die er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte.

Solms-Oberbiel: Haustür beschädigt

Unbekannte haben in der Linzer Straße auf noch unbekannte Art und Weise den Glaseinsatz einer Holzhaustür zerstört. Die Reparatur der eingelassenen Doppelglasscheibe wird 500 Euro kosten. Festgestellt wurde die zerstörte Scheibe gestern (14.09.2023) gegen 17:45 Uhr Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

