POL-LB: Hessigheim: Unfallflucht mit 8.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (09.05.2023) verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Gartenstraße in Hessigheim eine Unfallflucht mit einem Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der Unbekannte prallte aus noch unbekannter Ursache gegen das Heck eines am Straßenrand kurz nach der Besigheimer Straße abgestellten Nissan. Möglicherweise ereignete sich der Unfall gegen 04.50 Uhr, da zu diesem Zeitpunkt ein lauter Knall in der Gartenstraße zu hören war. Gegen 05.30 Uhr wurde der Schaden an dem Nissan entdeckt. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen stellte vor Ort Fahrzeugteile fest, die der Unfallflüchtige in der Gartenstraße und auf einem sich anschließenden Feldweg, über den er die Flucht ergriffen hatte, verloren haben dürfte. Anhand der Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem noch unbekannten Fahrzeug um einen vermutlich blauen VW handeln dürfte. Die Polizei nimmt weitere Hinweise unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

