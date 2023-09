Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Münster/ Tatverdächtiger nach Vergewaltigung festgenommen

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Coesfeld

Die Polizei hat nach einer Vergewaltigung am späten Dienstagabend (12.09.23) in Havixbeck noch am Mittwoch (13.09.23) einen tatverdächtigen 27-jährigen tunesischen Staatsbürger vorläufig festgenommen.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen trafen der Beschuldigte, dessen 26-jähriger Bekannter sowie die spätere 43-jährige Geschädigte zufällig im Bereich des Hauptbahnhofs in Münster aufeinander. Dort kamen die drei alkoholisierten Personen miteinander ins Gespräch. Gemeinsam fuhren sie sodann mit einem Linienbus von Münster in Richtung Havixbeck. An der Haltestelle Daldrupsweg in Schonebeck (Kreisgrenze Coesfeld zu Münster-Roxel) stiegen sie aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen aus.

Der Beschuldigte soll die 43-Jährige anschließend auf einem Grünsteifen am Straßenrand zu Boden gestoßen und vergewaltigt haben. Der Begleiter des Beschuldigten soll erfolglos versucht haben, diesen von der Tat abzuhalten.

Nach der Tat soll der Tatverdächtige das Handy der Geschädigten an sich genommen haben und das Opfer hilflos am Straßenrand zurückgelassen haben. Danach floh er nach Münster; dort nahm ihn die Polizei nach sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen und umfangreichen Ermittlungen am Mittwochabend fest. Die 43-jährige wurde von einer Zeugin nach der Tat angetroffen. Sie verständigte daraufhin sofort Polizei und Rettungswagen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgericht Münster am Donnerstagnachmittag (14.09.23) Haftbefehl gegen den Beschuldigten und ordnete den sofortigen Vollzug der Untersuchungshaft an.

Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zu dem Tatvorwurf geäußert. Der zunächst ebenfalls festgenommene 26-jährige Begleiter des Beschuldigten ist aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell