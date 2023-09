Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Bovec (Slowenien)/ Rosendahler wird vermisst

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Seit dem 26.08.23 wird der 55-jährige Thomas C. aus Rosendahl in Slowenien vermisst. Er reiste für einen Urlaub nach Bovec, wo er in das "Hostel Soca Felsen" eincheckte. Am 29.08.23 wollte er abreisen, was er letztlich nicht tat. Der Seat Ibiza mit Coesfelder Kennzeichen und das Fahrrad des Mannes befinden sich vor der Unterkunft. Bisherige Suchmaßnahmen der slowenischen Rettungskräfte sowie der Familie blieben ergebnislos.

Thomas C. ist reiseerfahren und öfter alleine unterwegs. Er reiste nach den Unwettern nach Slowenien. Einen Zusammenhang damit sieht die Polizei deswegen derzeit nicht.

Ermittlungen an der Anschrift des 55-Jährigen in Rosendahl ergaben bisher keine Erkenntnisse. Das Mobiltelefon von Thomas C. ist ausgeschaltet.

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen nicht vor. Die Polizei Coesfeld geht davon aus, dass der Vermisste sich in Slowenien befindet.

Personenbeschreibung:

- 55 Jahre alt - ca. 1,77cm groß - kräftige / sportliche Gestalt - Glatze mit ggf. roten kleinen Stoppeln - sommersprossiger Hauttyp im Bereich des gesamten Körpers - kein Bartträger, temporär Dreitagebart - O-beiniger Gang durch Fußballspielen - keine Tattoos - keine auffälligen Narben - Bekleidung: unbekannt

Die Polizei Coesfeld bittet Personen, die sich kürzlich in dem Gebiet Bovec und dem oberen Soca Tal aufgehalten haben, und Thomas C. gesehen haben, sich unter 02541-140 zu melden, im Notfall auch unter 110.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell