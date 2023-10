Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrere Kilogramm Rauschgift entdeckt - Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (10.10.2023) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Ermittler durchsuchten am Dienstagmorgen die Wohnung des Tatverdächtigen und fanden unter anderem eine niedrige dreistellige Grammzahl an Kokain, jeweils über ein Kilogramm MDMA, Amphetamin, Haschisch und Marihuana sowie eine hohe dreistellige Anzahl an LSD-Trips und mutmaßliches Dealergeld. Der Tatverdächtige mit ungarischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (11.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell